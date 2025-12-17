Die Kerninflation, bei der die oft schwankenden Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak aussen vorbleiben, lag im November unverändert bei 2,4 Prozent. Die EZB verfolgt dieses Mass besonders genau, da es zugrundeliegende Inflationstrends gut abbildet. Die Energiepreise sanken im November um 0,5 Prozent und damit nicht mehr so schnell wie im Oktober, als der Rückgang noch bei 0,9 Prozent lag. Dienstleistungspreise zogen im November um 3,5 Prozent an, nach plus 3,4 Prozent im Oktober.