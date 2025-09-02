Die EZB hatte nach einer Serie von zuletzt sieben Zinssenkungen in Folge im Juli eine Pause eingelegt und den Einlagesatz - das ist der Leitzins im Euroraum - bei 2,0 Prozent belassen. Für die kommende Zinsentscheidung am 11. September gilt am Finanzmarkt momentan eine erneute Pause als fast schon sichere Sache. Aus Sicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel sollte die Euro-Notenbank ihre Leitzinsen unverändert lassen, wie sie der Nachrichtenagentur Reuters im Interview sagte. Die Wirtschaft im Euroraum behaupte sich trotz der US-Zölle. Zudem könnte die Inflation möglicherweise höher ausfallen als erwartet, sagte die deutsche Volkswirtin.