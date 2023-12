Eine weitere wichtige Zutat für Schokolade ist ebenfalls erheblich teurer geworden: Die deutschen Erzeugerpreise für Zucker, die schon im vergangenen Jahr stark gestiegen waren, lagen diesmal um 26,2 Prozent über dem Niveau von Oktober 2022. Nicht nur in der Adventszeit sind kakaohaltige Leckereien wie etwa klassische Schokoladentafeln oder Pralinen beliebt. 2022 wurden in Deutschland 1,09 Millionen Tonnen Schokoladenerzeugnisse für den Absatz produziert, ein Anstieg von 1,3 Prozent im Vergleich zu 2021. Wird die Gesamtmenge auf die Bevölkerung in Deutschland umgerechnet, so wurden im vergangenen Jahr 12,9 Kilogramm pro Kopf hergestellt. «Das entspricht in etwa der Schokoladenmenge von zweieinhalb Tafeln wöchentlich pro Kopf», so das Statistische Bundesamt.