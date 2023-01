Die schwächelnde Binnennachfrage infolge der Corona-Beschränkungen in etlichen Millionen-Metropolen hatten die Inflation in China in den vergangenen Monaten gedämpft. Im Dezember gab China seine strikte Null-Covid-Politik auf, was zu einem starken Anstieg der Infektionen führte. Die Nachfrage der Konsumenten sank, es kam auch zu Produktionsausfällen.