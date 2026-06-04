Bereits im April ist nach dem Ausbruch des Iran-Krieges die Teuerung um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die durchschnittliche Jahresteuerung lag im Jahr 2025 bei 0,2 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren sind die Preise kumuliert um knapp 7 Prozent gestiegen, mit starken Anstiegen 2022 und 2023.