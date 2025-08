Die Preisstabilität erklärt das BFS mit entgegengesetzten Entwicklungen, die sich insgesamt aufgewogen hätten. So seien die Preise für Pauschalreisen ins Ausland und im Inland ebenso gesunken wie jene für den Luftverkehr. Auch für Bekleidung und Schuhe, die im Rahmen des Ausverkaufs reduziert waren, sanken die Preise. Dagegen zogen die Mieten von privaten Verkehrsmitteln sowie die Preise in Hotellerie und Parahotellerie an.