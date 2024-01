Die UBS senkte vor Monatsfrist ihre Einschätzungen zur Inflation in der Schweiz. Die Prognose für die durchschnittliche Jahresteuerung 2024 wird auf 1,6 von zuvor 2,0 Prozent gesenkt. Es sei unwahrscheinlich, dass die Inflation in der Schweiz in den kommenden Monaten über 2,0 Prozent steige, hiess es Anfang Dezember.