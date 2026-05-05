Etwas anders beurteilen die Währungsspezialisten der Commerzbank die Situation: «Seit Kriegsbeginn wurde bereits mehrfach die recht ambitionierten Erwartungen des Marktes an die Zentralbanken thematisiert. Zu den unrealistischsten zählt nach wie vor die Erwartung an die SNB, den Leitzins bis Jahresende anzuheben. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens stellt der starke Franken ein Problem für die SNB dar, und unveränderte Zinssätze würden die Realzinsdifferenz voraussichtlich so verschieben, dass der Franken geschwächt würde. Zweitens war die Inflationsrate in der Schweiz in den letzten Monaten eher zu niedrig als zu hoch und bewegte sich konstant nahe dem unteren Zielwert von 0 Prozent.»