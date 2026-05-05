Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, schrieb in einem Kommentar: «An den Finanzmärkten dürfte nun das Rätselraten beginnen, ob die SNB möglicherweise im Juni ihren Leitzins erhöhen wird. Akuter Handlungsdruck besteht nicht: Die Inflationsrate ist noch immer verhältnismässig tief. Allerdings mag in Anbetracht einer Teuerungsrate, die nun klar über der null-Prozent-Marke liegt, der gegenwärtige negative kurzfristige Geldmarktsatz (Saron) nicht recht passen. Gerade deshalb könnte auf Sicht des zweiten Halbjahres tatsächlich ein zinspolitischer Anpassungsbedarf bestehen. Eine Zinsanhebung im laufenden Jahr ist deshalb keineswegs abwegig.»