In den für die erste Berechnung der bundesweiten Teuerungsrate massgeblichen sechs Bundesländern stiegen die Verbraucherpreise jeweils langsamer als im Oktober. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistikämter hervor. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sank die Inflation von 11,0 auf 10,4 Prozent, in Baden-Württemberg von 9,8 auf 9,6 Prozent, in Sachsen von 10,1 auf 9,9 Prozent, in Hessen von 9,9 auf 9,7 Prozent. Im Oktober hatte die bundesweite Teuerung mit 10,4 Prozent den höchsten Stand seit 1951 erreicht. Das Statistische Bundesamt will noch am Nachmittag seine erste Schätzung für den zu Ende gehenden Monat abgeben. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen haben einen unveränderten Anstieg von 10,4 Prozent vorhergesagt.