In den kommenden Monaten rechnen die meisten Fachleute mit einer zunehmenden Entspannung bei den Preisen. Dazu beitragen dürfte die Europäische Zentralbank, die ihren Leitzins jüngst bereits das neunte Mal in Folge erhöhte - auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2000. Sie will damit die Teuerungsrate wieder auf das von ihr angestrebte Ziel von zwei Prozent drücken.