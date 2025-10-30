Die Konsumentenpreise lagen in Deutschland im Oktober um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,4 Prozent Inflation im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.
Die Teuerung in Deutschland hat wieder etwas an Tempo verloren.
