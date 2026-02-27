Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um durchschnittlich 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt ⁠am Freitag mitteilte. Dazu trugen billigere Energie und nicht mehr so stark steigende Lebensmittelpreise bei. Im Januar war die Teuerungsrate noch auf 2,1 ‌Prozent geklettert, nachdem sie im Dezember mit 1,8 Prozent auf den niedrigsten ‌Wert seit mehr als einem Jahr gefallen war. Von ​der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang der Inflationsrate auf 2,0 Prozent gerechnet.