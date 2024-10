Die EZB verfolgt das Abebben der Inflation nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde mit Optimismus. «Die jüngsten Entwicklungen stärken unsere Zuversicht, dass die Inflation zeitnah wieder auf das Zielniveau zurückkehren wird», sagte Lagarde am Montag bei einer Anhörung im Europa-Parlament in Brüssel. «Wir werden das bei unserer nächsten geldpolitischen Sitzung im Oktober berücksichtigen.» Diese Aussagen schüren Erwartungen an den Finanzmärkten, dass die EZB bereits im nächsten Monat erneut die Zinsen senken könnte. Dies sieht Analyst Gitzel ähnlich: «Eine Zinssenkung am 17. Oktober gilt an den Finanzmärkten mittlerweile als so gut wie sicher.»