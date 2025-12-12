In der Eurozone werden die detaillierten Daten zur Inflation im November am 17. Dezember veröffentlicht. Von Bloomberg befragte Analysten gehen davon aus, dass dabei der Anstieg von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bestätigt wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an.