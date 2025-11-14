In Frankreich ist die Inflation deutlich niedriger als in anderen Staaten der Eurozone. Die deutsche Teuerung war im Oktober mehr als doppelt so stark, bei einer Jahresrate von 2,3 Prozent. Auch in der gesamten Eurozone ist die Inflationsrate im Vergleich zu Frankreich mit 2,2 Prozent deutlich höher. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an.