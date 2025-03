Die für europäische Vergleichszwecke berechnete Teuerungsrate (HVPI) betrug im März wie bereits im Vormonat 0,9 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Anstieg auf 1,1 Prozent gerechnet. Die Inflationsdaten für den Euroraum stehen am Dienstag an: Experten erwarten einen Rückgang der Teuerungsrate auf 2,2 von 2,3 Prozent im Februar.