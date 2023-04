Die Konsumentenpreise in Grossbritannien stiegen um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem deutlicheren Rückgang auf 9,8 Prozent gerechnet, nachdem die Teuerungsrate im Februar noch 10,4 Prozent betragen hatte. Damit entfernte sie sich zwar weiter von dem 41-Jahres-Hoch vom Oktober 2022 von 11,1 Prozent, schmälert aber nach wie vor die Kaufkraft der Arbeitnehmer. Trotz des Rückgangs im März blieb die britische Inflationsrate die höchste in Westeuropa: Als einziges Land in der Region liegt sie im zweistelligen Bereich.