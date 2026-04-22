Eine kleine Überraschung gab es beim Blick auf die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Hier meldete das Statistikamt einen Rückgang der Jahresrate auf 3,1 Prozent, während Analysten mit einer unveränderten Rate gerechnet hatten.