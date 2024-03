Die Kerninflation der Verbraucher liegt seit April 2022 über dem von der BOJ gesetzten Zwei-Prozent-Ziel, was zunächst auf eine Welle von Preiserhöhungen seitens der Unternehmen zurückzuführen war, die die steigenden Rohstoffkosten an die Haushalte weitergaben. Der von der Bank of Japan als Indikator für breitere Preistrends beobachtete Index, hat sich jedoch im Februar verlangsamt, was die Unsicherheit darüber erhöht, wann die Zentralbank die Zinsen wieder anheben wird. Die Börsen sind nun auf der Suche nach Hinweisen, wann die japanische Zentralbank die nächsten Zinserhöhungen einleitet, nachdem diese am Dienstag beschlossen hat, ihr radikales Stimulierungsprogramm zu beenden.