Im Februar hatte die Inflationsrate in dieser Abgrenzung bei 1,6 Prozent den tiefsten Stand seit März 2022 erreicht. Analysten waren von einem Anstieg der Inflation ausgegangen, hatten aber im Schnitt für März eine etwas niedrigere Rate von 1,7 Prozent erwartet. Angetrieben wurde die Teuerung unter anderem dadurch, dass die Preise für Benzin deutlich schwächer gesunken waren als noch im Februar.