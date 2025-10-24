Er stieg im September im Jahresvergleich um 3,0 Prozent nach 3,3 Prozent im August. Obwohl die Konsumenteninflation seit mehr als drei Jahren über dem Zwei-Prozent-Ziel der BOJ liegt, hat Gouverneur Kazuo Ueda die Notwendigkeit betont, bei weiteren Zinserhöhungen vorsichtig vorzugehen. Als Grund nannte er die Unsicherheit über die Auswirkungen von US-Zöllen auf die japanische Wirtschaft.