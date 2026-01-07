Gedämpft wurde die Teuerung den Angaben zufolge vor ​allem durch die Energiepreise. Diese verteuerten sich ‌um 9,0 Prozent, nach einem ‍Plus von 10,9 Prozent im November. Kräftigster Preistreiber war ​jedoch erneut der Dienstleistungsbereich mit einem Preiszuwachs von 4,4 Prozent, wie die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik ‌Austria, Manuela Lenk, sagte. Bei ⁠Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol ‌verstärkte sich der Preisauftrieb hingegen mit einem Plus von 4,1 Prozent. ‍Die sogenannte Kerninflation, die die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, sank auf 3,2 ​Prozent von 3,4 Prozent im November.