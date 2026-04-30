Angetrieben wurde die Inflation den Angaben zufolge vor allem durch ‌die Energiepreise, die stark von der geopolitischen Lage beeinflusst wurden. Diese verteuerten sich um 10,7 Prozent, nachdem ​das Plus im März noch bei ​6,2 Prozent gelegen hatte. Preisdämpfend ​wirkten laut der Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk, ‌der frühe Ostertermin sowie die im April eingeführte Spritpreisbremse. Aus diesem Grund stiegen die Dienstleistungspreise als wichtigster ​Inflationstreiber ​mit 3,9 Prozent deutlich ⁠schwächer als im Vormonat mit ​4,5 Prozent. ⁠Bei Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol lag das Plus ‌bei 2,7 Prozent nach 2,4 Prozent im März. Die sogenannte Kerninflation, die die Bereiche ‌Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, betrug 2,7 Prozent.