Analysten erwarten jedoch, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten wieder beschleunigen wird. Steigende Ölpreise und ​höhere Importkosten aufgrund des schwachen Yen hielten den Druck auf ​die Notenbank aufrecht, die Zinsen weiter ​anzuheben. Ein Index, der neben frischen Lebensmitteln auch Energiekosten herausrechnet und von der BOJ als besserer ‌Gradmesser für den Inflationstrend genau beobachtet wird, stieg im Mai um 1,6 Prozent nach 1,9 Prozent im April. Die Zentralbank berät im kommenden Monat über ihre ​Geldpolitik. ​An den Märkten wird erwartet, dass ⁠sie ihren kurzfristigen Leitzins von 0,75 auf ​1,0 Prozent anheben wird.