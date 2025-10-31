Die Verbraucherpreise liegen seit mehr als drei Jahren über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BOJ). Ein von der Notenbank genau beobachteter Index, der sowohl die Kosten für frische Lebensmittel als auch für Energie ausklammert, stieg im Oktober ebenfalls auf 2,8 Prozent nach 2,5 Prozent im Vormonat. Die BOJ hatte im vergangenen Jahr ihr jahrzehntelanges, ultralockeres Konjunkturprogramm beendet und die kurzfristigen Zinssätze im Januar auf 0,5 Prozent angehoben. Notenbankchef Kazuo Ueda hat jedoch angesichts der Unsicherheit über die Auswirkungen von US-Zöllen auf die japanische Wirtschaft zur Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen gemahnt.