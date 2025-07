Nachdem die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu im März am Finanzmarkt einen starken Ausverkauf türkischer Vermögenswerte wie Aktien und Anleihen ausgelöst hatte, hob die Zentralbank den Leitzins im April von 42,5 Prozent auf das aktuell gültige Niveau von 47,5 Prozent an. Damit kehrte sie den im Dezember eingeschlagenen Lockerungskurs um. Die Zentralbank sicherte im Juni zu, ihre restriktive Geldpolitik so lange beizubehalten, bis ein nachhaltiger Rückgang der Inflation erreicht ist. Die sinkende Teuerungsrate lässt nun eine Zinssenkung näher rücken.