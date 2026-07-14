Die sogenannte ​Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise ​für Energie und Lebensmittel sank ebenfalls im vergangenen Monat - ‌und zwar auf 2,6 Prozent, nach 2,9 Prozent im Mai. Sie bildet den zugrunde liegenden Inflationstrend gut ​ab und ​wird daher von ⁠der Fed besonders stark beachtet. ​Die Zentralbanker hatten den ⁠Leitzins im Juni auf der ersten Sitzung unter ‌Leitung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh in der Spanne von 3,50 bis 3,75 ‌Prozent belassen, aber eine mögliche Straffung ​im Jahresverlauf avisiert.