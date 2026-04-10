Auch die ‌Kerninflation ohne schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel zog im März an - und zwar ​auf 2,6 Prozent, nach 2,5 Prozent im ​Februar. Die US-Notenbank ​Federal Reserve achtet besonders auf diese Teuerungsrate, da sie ‌den zugrunde liegenden Inflationstrend gut abbildet. Die Fed beliess den Leitzins zuletzt in der Spanne ​von ​3,50 bis 3,75 ⁠Prozent. Mit Blick auf den ​künftigen Kurs hält ⁠sie sich allerdings alle Optionen offen. Fed-Chef ‌Jerome Powell hat jüngst eine weiter abwartende geldpolitische Haltung signalisiert. Die längerfristigen Inflationserwartungen ‌seien trotz des aktuellen Energieschocks offenbar ​stabil.