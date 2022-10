Auch materielle Sicherheit und Status verlieren laut der Studie an Bedeutung. "Diese Veränderungen zeigen eine klare Verschiebung unseres Wertesystems", erklärte GfK-Expertin Petra Süptitz. Unter dem Einfluss des steigenden Wohlstands sei ein Trend "in Richtung einer postmateriellen Gesellschaft" in Gang gekommen.