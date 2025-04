Die Inflationsrate ging auf 2,2 Prozent zurück, von 2,3 Prozent im Monat zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der zweite Rückgang der Teuerung in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,6 Prozent.