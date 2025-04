Den Währungshütern macht momentan die erhöhte Unsicherheit zu schaffen, die insbesondere durch das Hin-und-Her von US-Präsident Donald Trump in der Zollpolitik ausgelöst wurde. Das lässt Unternehmen bei Investitionen eher vorsichtig agieren und dämpft auch den Konsum. Die ohnehin schwächelnde Wirtschaft in der Euro-Zone könnte dadurch noch weiter gebremst werden. EZB-Vertreter einer lockeren Linie in der Zinspolitik hatten jüngst für eine Fortsetzung des Senkungskurses im April argumentiert. Sie hatten unter anderem angeführt, dass die Notenbank ihr Inflationsziel von 2,0 Prozent möglicherweise schon früher erreichen könnte, als die jüngsten Projektionen der EZB-Volkswirte es voraussagen. In diesen wird davon ausgegangen, dass das EZB-Ziel erst Anfang 2026 erreicht wird.