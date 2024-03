Die EZB wird nach den Worten von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau wahrscheinlich im Frühjahr die Kurswende mit einer moderaten Zinssenkung einleiten. Dies werde unabhängig davon geschehen, wie in den USA der geldpolitische Zeitplan der dortigen Notenbank Federal Reserve ausschaue, sagte das EZB-Ratsmitglied am Donnerstag in einer Rede an der Paris-Dauphine Universität.