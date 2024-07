«Es bleibt ein Auf und Ab - immerhin insgesamt mit Trend in die richtige Richtung: Trotz des Fussballfests in Deutschland verlor die Inflation im Juni nach dem Anstieg im Vormonat wieder an Tempo», sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Die Einflussfaktoren blieben dabei derzeit dieselben. Arbeitsintensive Dienstleistungen verhinderten mit überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen ein schnelles und nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels, das die Europäische Zentralbank für den Euroraum bei zwei Prozent verortet: «Hingegen können sich Verbraucher darüber freuen, dass sie für Industriewaren auch dank der Auflösung von Lieferengpässen nur wenig mehr zahlen müssen als vor Jahresfrist», fügte die Expertin hinzu.