Dieser Umstand beunruhigt denn auch Ökonomen. Er zeige, dass der Preisanstieg in der Schweiz an Breite gewinne, meint etwa Thomas Gitzel von der VP Bank in einem Kommentar. Gemäss Alessandro Bee von der UBS sind die Anstiege bei den Dienstleistungen sogenannte Zweitrundeneffekte, also Preisanstiege aufgrund vorangegangener Kostensteigerungen etwa für Rohstoffe.