Darauf deuten die am Mittwoch veröffentlichten Daten aus den Bundesländern hin: Die Teuerungsrate lag in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen jeweils über dem April-Wert. In Baden-Württemberg und Hessen stagnierte sie, nur in Brandenburg gab sie etwas nach. Die Inflationsrate lag in diesen sechs Ländern zwischen 1,9 und 3,1 Prozent, wie die Statistikämter mitteilten. Im April verharrte die bundesweite Teuerungsrate noch mit 2,2 Prozent auf dem niedrigsten Wert seit fast drei Jahren. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen erwarten für Mai einen Anstieg auf 2,4 Prozent. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Nachmittag eine erste Schätzung auf Basis der sechs Länderdaten.