Gut jedes fünfte Unternehmen nennt die Energiekrise als grosses Risiko, in Deutschland ist es sogar jedes dritte. Nach Einschätzung der Allianz handelt es sich um das besorgniserregendste Risiko: Einige Industriezweige wie die Chemie-, Düngemittel-, Glas- oder Aluminiumbranche könnten von einer einzigen Energiequelle abhängig sein. Der russische Gas-Lieferstopp macht ihnen besonders zu schaffen. "Wenn solche Basisindustrien Probleme haben, können sich die Auswirkungen in anderen Sektoren weiter unten in der Wertschöpfungskette bemerkbar machen", schrieben die Allianz-Experten. Inzwischen entspannt sich die Lage an den Energiemärkten jedoch wieder, unterstützt durch die milde Witterung. Die Stimmung in der Chemischen Industrie hellt sich entsprechend auf; das Geschäftsklima der Branche verbesserte sich nach Berechnungen des Ifo-Instituts den dritten Monat in Folge.