Der "schmerzhafteste Handel“ sei immer die "aufgeschobene Apokalypse“, schreibt das Team um Michael Hartnett, Chefstratege bei Bank of America, in einer Notiz. Das Risiko bestehe darin, dass die Inflation in den nächsten Monaten wieder aufflamme und dass die US-Wirtschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 vor einer tieferen Rezession stehe, nachdem sie in den ersten sechs Monaten des Jahres widerstandsfähig geblieben sei, erklärte Hartnett.