Während man von Obligationen abriet, war der Glaube an Aktien intakt. "Der Ausblick für Anleger ist weiterhin gut", schrieb etwa Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet AM, am 19. November 2021. Pictet warnte in ihrem Ausblick auf 2022 vor den rekordhohen Bewertungen und einer strafferen Geldpolitik, prognostizierte aber Aktienrenditen im einstelligen Bereich. 2022 werde nur eine Abschwächung, aber keine Wende bringen. Einen starken Anstieg der Anleihenrenditen hielt man für "unwahrscheinlich".