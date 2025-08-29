Die italienische Inflationsrate liegt damit weiter knapp unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank., die auf mittlere Sicht eine Rate von 2 Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt. In Frankreich ist die Inflation mit 0,8 Prozent vergleichsweise niedrig. In Spanien liegt die Teuerung aktuell bei 2,7 Prozent. Die Zahlen für Deutschland werden um 14 Uhr veröffentlicht und die Daten für den gesamten Währungsraum am kommenden Dienstag.