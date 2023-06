Die Inflationsrate stieg in den sechs massgeblichen Bundesländern jeweils, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Statistischen Landesämter hervorgeht. In Nordrhein-Westfalen erhöhten sich die Verbraucherpreise um 6,2 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 5,7 Prozent im Mai. Auch in Bayern (6,2 Prozent), Baden-Württemberg (6,9), Brandenburg (6,7) Sachsen (6,8) und Hessen (6,1) lag die Inflationsrate höher als im Mai. Das Statistische Bundesamt will am Nachmittag eine bundesweite Schätzung auf Basis dieser sechs Länderdaten veröffentlichten. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,3 Prozent, nach 6,1 Prozent im Mai.