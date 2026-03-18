Ein längerer Krieg im Nahen Osten droht ​laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane die Inflation über ​höhere Energiepreise anzuheizen. Und EZB-Chefin Christine Lagarde machte bereits klar, dass man alles Nötige tun ‌werde, um die Teuerung im Zaum zu halten. Die Euro-Zentralbank in Frankfurt hat den Leitzins angesichts gesunkener Inflationsgefahr von Mitte 2024 bis Mitte 2025 ​in ​mehreren Schritten auf 2,0 Prozent halbiert. ⁠Seither pausierte sie. Auch für den Zinsentscheid ​am Donnerstag erwarten Ökonomen ⁠keine Änderung.