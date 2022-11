- Bankhaus Metzler will aussertariflichen Mitarbeitern 2000 Euro zahlen. Tarifangestellte in Vollzeit sollen indes nach einer bereits in diesem August erfolgten tariflichen Einmalzahlung von 500 Euro nun 1000 Euro abgabenfrei bekommen. Für Januar ist dann eine weitere tarifliche Einmalzahlung von 500 Euro vorgesehen, von der Metzler hofft, sie abgabenfrei überweisen zu können.