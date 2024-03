In der neuen Woche werden noch weitere Zahlen erwartet. Am Mittwoch erscheinen Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone, am Donnerstag der Erzeugerpreisindex und die Einzelhandelsumsätze aus den USA, am Freitag die deutschen Grosshandelspreise sowie Zahlen zum Aussenhandel und zur Industrie-Produktion in den USA.