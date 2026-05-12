Der Anteil von Erdöl am Energieverbrauch liegt inzwischen nur noch bei rund 46 Prozent, nachdem er Anfang der 1970er-Jahre bei etwa 80 Prozent gelegen hatte. Gleichzeitig hat sich die Energieintensität der Schweizer Wirtschaft seit damals mehr als halbiert. Anders als während der Ölkrise von 1973 drohe der Schweiz somit keine Rezession, kommt Raiffeisen zum Schluss.