Die von den Währungshütern besonders beachtete Kern-Teuerungsrate sank laut offiziellen Daten von Freitag im Juli auf 3,1 Prozent von 3,3 Prozent im Juni. In dieser Rate werden Preise für Mineralölprodukte mit einberechnet, die für verderbliche Lebensmittel aber ausgeklammert. Im vorigen Monat wurde das Inflationsziel der Bank of Japan (BoJ) von 2,0 Prozent zwar den 16. Monat in Folge überschritten. Die BoJ hat jedoch jüngst erneut deutlich gemacht, dass sie die Voraussetzungen für ein "nachhaltiges und stabiles" Erreichen des Ziels noch nicht als erfüllt ansieht.