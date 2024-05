Seine Zuversicht in diesen Prozess sei aber angesichts des unerwartet kräftigen Preisschubs im ersten Quartal gesunken, sagte Powell am Dienstag in einer Gesprächsrunde mit dem niederländischen Notenbankchef Klaas Knot in Amsterdam: «Ich würde sagen, dass mein Vertrauen in diese Entwicklung nicht so gross ist wie zuvor.» Powell bekräftigte frühere Aussagen, dass die Fed geduldig sein und den aktuellen Leitzins seine volle Wirkung in der Wirtschaft entfalten lassen werde. Die Währungshüter hätten nicht erwartet, dass dies ein glatter Weg sein werde.