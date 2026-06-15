«Selbst wenn die Meerenge von Hormus ⁠demnächst wieder befahrbar sein sollte, wird es Monate dauern, bis sich das Ölangebot wieder ‌normalisiert», erklärte Nagel am Montag beim Frankfurt Euro ‌Finance Summit laut Redetext. Er ​verwies darauf, dass Produktionsstätten in der Region teilweise beschädigt oder ausser Betrieb gesetzt wurden und Reserven kleiner werden. Und der Preisdruck dürfte nochmals steigen, wenn fiskalpolitische Massnahmen zur Senkung der Energiepreise auslaufen, fügte er hinzu. «Wir sind ‌entschlossen, die Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation mittelfristig beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiert», betonte Nagel. Für die nächste Zinssitzung im Juli ​halte sich der EZB-Rat alle Optionen offen.