Rhenals blickt auch Änderungen auf lange Frist entgegen. Laut ihr dürfte die Inflation in Zukunft schlechter zu prognostizieren sein und stärker schwanken als in den letzten zehn Jahren. Um der Gefahr der höheren Inflation entgegenzuwirken, empfiehlt sie auf inflationsgebundene Anleihen, beziehungsweise aktiv verwaltete Inflationsfonds zu setzen, denn «Inflation sollte auf dem Radar jedes Anlegers sein», so die Expertin. Doch was ist das genau?