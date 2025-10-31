Einige EZB-Ratsmitglieder sind laut den Insidern der Ansicht, dass klare Anzeichen für eine anhaltende Unterschreitung des Inflationsziels im Jahr 2028 eine Diskussion über eine Zinssenkung auf der Dezember-Sitzung rechtfertigen würden. Andere argumentierten jedoch, dass man langfristige Prognosen angesichts ihrer bisherigen Ergebnisse mit Vorsicht geniessen sollte und eine geringfügige Unterschreitung des Ziels ohnehin tolerierbar sei.